Es Be farà 103 visites enguany

Serà un dia intens el pròxim diumenge dia 17 de juny a Ciutadella i com cada any, es preveu que la Comitiva des Be arribi a cal nou caixer casat del bienni 2018-19, Martí Faner Marquès– al carrer Sant Antoni Maria Claret, 83– ja ben entrada la nit, on tindrà lloc la Beguda. I des de començaments de setmana, una vegada acabats d’apuntar els cavallers per a la qualcada d’enguany, s’Homo des Be del 2018, Joan Marquès Fernández, i tota la Junta de Caixers presidida pel caixer senyor, Julio de Olives, ja saben que tindran un total de 103 visites al llarg del dia, una vegada sonat el primer toc de fabiol, enguany en boca i mans de Juanlu Gelabert.

Com en els darrers anys, l’anyell de les festes només farà visites al nucli antic de Ciutadella, la zona que queda delimitada per la cèntrica Contramurada, on s’hi aixecaven les antigues murades a ponent. D’aquesta manera, aquestes 103 visites en són una més que l’any passat, quan en va realitzar 102 en Lau Florit, invertint-hi una dotzena d’hores finalment.

Després del primer toc de fabiol a Can Sintas, casa del caixer senyor, en Joan Marquès, amb el seu germà Pedro i la comitiva, formada per la Junta de Caixers, aniran recorrent els carrers del centre històric de Ciutadella, visitant l’Ajuntament, el Palau Episcopal, la darrera actuació de «Foc i Fum», l’Hospital Geriàtric, les entitats socials, les cases senyorials i les posades dels cavallers que ho hagin sol·licitat. El motiu, com mana la tradició, és convidar-los a assistir a les festes el dia 23 i 24 de juny.

Per açò, s’Homo des Be, fill del lloc de Santa Victòria, entrena ja més que mai, per estar a punt; abans, Ciutadella el vetllarà, a la posada del Camí de Maó, 50.

En dos dels moments més emotius probablement d’aquesta primera jornada de les festes de Sant Joan, es viuran dos tocs de dol, enguany molt especials, per qui seran els reconeguts: José Maria de Olivar Despujol, mort el passat 19 de febrer a la seva casa senyorial de Can Olivar de davant l’Esglèsia, degà dels caixers senyors i que va presidir un bienni interromput (1936-39) i va ser alcalde de la localitat. I també a l’estimat l’amo de Son Blanc, Rafel Torres Bosch, cavaller degà de la qualcada de les festes de Sant Joan, mort l’octubre de l’any passat. Havia participat i sortit com a cavaller de Sant Joan en més de setanta ocasions. La primera vegada, a les festes del 1936.