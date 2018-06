El Mercat de Nit torna als carrers d’Alaior

El Mercat de Nit d’Alaior va encetar aquest diemecres la seva dissetena edició amb la participació de cinquanta artesans, comerciants i empreses d’agrolimentació i actuacions musicals a sa Plaça i activitats complementàries a la plaça des Ramal.

Com tots els dimecres a partir d’ara els carrers des Forn, Major, la Sala, es Vergeret i es Carreró es van omplir, a partir de les 19 i fins les 23 hores, de parades de joieria, bijuteria, pintures, macramé, productes de feltre, entre d'altres.

Fet diferencial

Per tercer any consecutiu s’han habilitat tres zones diferenciades per ubicar productes agroalimentaris, articles d’artesania i les paradetes dels comerços d’Alaior i d’altres municipis de Menorca, la qual cosa segueix sent avui en dia el principal fet diferencial d’aquest mercat en comparació a d’altres de la resta de l’Illa. Tots els que instal·len els seus estands a a la zona d’artesania estan en possessió de la Carta d’Artesà.