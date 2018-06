Ruta poètica a Cavalleria

Santa Àgueda, el Toro, la Muntanya Mala, l’illa des Porros i la de ses Bledes, Cala Mica o Cala Pregonda són només alguns dels indrets que es convida a contemplar amb la ruta turística que s’ha habilitat en l’entorn del far del cap de Cavalleria. Un recorregut per al qual s’aprofiten les antigues bateries militars a manera de miradors, des d’on es poden contemplar els magnífics paratges que es veuen des d’allà.

Fins ara, el far de Cavalleria comptava amb un centre d’interpretació i un altre d’aprenentatge, a més d’un punt de servei que gestionen els Amics del far de Cavalleria. Atractius que proporcionen un valor afegit al far, on els darrers anys s’hi fan recitals o actuacions.

