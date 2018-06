‘Foc i Fum’ naturalista pels majors

Aquest dissabte (17 h) la plaça de Sant Antoni de Ciutadella es vestirà novament de festa amb la representació de diferents fragments de «Foc i Fum», a càrrec del grup teatral de l’Associació Democràtica de Jubilats i Pensionistes que dirigeix Maribel Silvent. Aquesta representació va dirigida a les persones grans de Ciutadella, i molt especialment, als residents del Geriàtric Municipal, de Santa Rita i usuaris del Servei Municipal d’Atenció domiciliària.

El «Foc i Fum Gran» d’enguany, ja ens avança Silvent, afronta un nou repte, ja que alguns dels actors que repeteixen canvien de paper, «per explorar noves veus, noves emocions». Així, Toni Pedrol, els darrers dos anys l’amo Joan, serà en Carrelet; Martí Servera, que l’havíem vist de Rafel, es posa les botes de’n Bartomeu. «Ens va semblar interessant que el públic veiés als personatges des d’altres veus», diu la directora, avisant que la posada en escena enguany, «té petites variacions. Treballem amb teatre orgànic, naturalista i quan els actors es modifiquen també ho fan les escenes perquè l’energia és diferent». Segons Silvent, «aquests mesos d’assaig ens fem moltes preguntes per entendre amb més profunditat les pulsions de cada personatge; què amaguen i mostren. Tot i que tots sabem la història de memòria, no donem per suposat que ja no quedin coses i emocions per descobrir».

Els fragments que veurem

Silvent ens explica com decideixen quins fragments mostrar al públic, amb una hora de duració. «Els decidim tenint en compte la sensació que són parts que no podem faltar, per la comprensió de l’història, moments molt esperats o polits. Cada any revise’m i potser, com que el teatre sempre és viu, de sobte trobem un tros que afegim o llevam perquè sentim que aquest any l’obra així ho demana. La llibertat que tenim fent una adaptació més curta és que podem intensificar les vivències dels personatges», explica.



Per Silvent serà el tercer any com a directora i «sent molt amor per aquesta obra. Em motiva la il·lusió de la petita família que formem, on tots caminem cap a un objectiu comú: oferir un ‘Foc i Fum’ que arribi als cors i emocioni».

Una emoció que els transmeten els residents del Geriàtric, cada any, a la plaça. «Quan arribem a la plaça rebem mirades d’amor, curiositat i alegria. Després, quan la representem, veus entre el públic gent acabant algun diàleg. En l’estrena sempre estic amb el tècnic i m’agrada mirar les cares dels presents; els puc imaginar amb els mateixos ulls d’il·lusió molts anys enrere».

A més dels protagonistes principals, Marina i Jaume Sogorb, Jana Genestar, Adrià i Olalla Mesquida i Francesc Pons faran de fillets. «Vull agrair a Ajuntament, actors i actrius, pares i al Democràtic per comptar amb mi», tanca la ‘dire’, a punt ja per dissabte.