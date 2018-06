Aquest dijous es reparteix la camiseta de les festes

Ja són aquí. A partir d'aquest dijous matí es podran aconseguir ja les camisetes de les Festes de Sant Joan 2018 que un any més, en una promoció conjunta entre «Es Diari» i Estrella Damm, es poden trobar a les oficines del MENORCA de Ciutadella i Maó.

Per a poder vestir-te enguany amb aquesta camiseta festiva i estiuenca– i de franc– tan sols has de dur 10 xapes de la cervesa Estrella Damm. Una promoció en què l’únic requisit per a recollir-les és ser major d’edat, de 18 anys, amb les bases dipositades davant notari.

Una camiseta divertida, artística i que per a aquest 2018 ha estat dissenyada amb dos models diferents per un il·lustrador reconegut com és el català, David Despau, llicenciat en Belles Arts i amb un ample bagatge ja en l’àmbit internacional. Despau reprodueix un bot d’un cavall i el be de la festa, dues imatges que de ben segur donaran que xerrar aquests dies pels carrers de Ciutadella. Unes peces de roba que duen cada una d’elles una frase. «Som gent de bé», jugant amb la paraula i l’anyell; i l’altra, «L’autèntica Estrella de les nostres Festes», jugant amb la marca de cervesa i el cavall de protagonista.

La coneguda cervesa i «Es Diari» repartiran fins a 3.000 camisetes de forma gratuïta, tant a Ciutadella com a Maó, i fins a esgotar les existències.

Ells ja la tenen!

I perquè vegeu com de bé us quedaran aquestes camisetes, aquí teniu alguns genets del Club Hípic Ciutadella o membres de l’Avarca de Menorca, camiseta posada.