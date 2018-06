Replec passat per aigua

Malgrat que el temps no acompanyi i poc tengui a veure amb el mes de juny, Ciutadella es va preparant dia a dia per al Sant Joan 2018 que està a tocar. I ahir a Ses Arenes de Dalt es va viure un any més el tradicional replec de cavalls i cavallers que el primer diumenge de juny cita a centenars de santjoaners.

Aquest dia 3 de juny es van complir les males previsions del temps i quan la festa ja havia començat a Can Valeriano —amb uns 60 cavallers presents al replà de davant les ‘cases’— va caure un fort i sobtat aiguat que va obligar els organitzadors a continuar la trobada a la pista de dins la nau que té l’antic caixer casat.

Ni el cel encapotat ni les fortes pluges que van caure durant ben bé 20 minuts, devers les 12.30 hores, van aconseguir aturar ni deslluir la festa a Ses Arenes de Dalt, on els cavallers s’hi havien anat citant a partir de les 12 hores; entre ells, el nou caixer fadrí, amb el seu cavall vermell, Joan Bosch Fedelich. Un replec, açò sí, amb la gent tapada, jaquetes, alguns paraigües i, al final, corregudes dels presents i dels cavallers per a refugiar-se de la que queia, sense pensar pràcticament ningú ni un moment en marxar. Poc més d’una volta i mitja de replec a la tanca, i cap a dintre.

Hi havia qui calculava ahir que, comptant tota l’estona del replec —tan defora al començament com ja dins i a cobro— van passar unes mil persones per Ses Arenes de Dalt. Gernació amb moltes ganes ja de veure quatre bots i fer les primeres capadetes.

Amb la música del ‘jaleo’ interpretada per les guitarres i guitarrons novament de l’agrupació Arrels de Sant Joan de Ciutadella, que enguany celebren el seu 35è aniversari, els cavalls, guiats per alguns cavallers i també per aficionats a aquest animal a terra, trepitjaven amb força, provaven de fer algun bot mentre, de tant en tant, algú mirava de fer renou, com fos, per a acostumar els cavalls a la bullícia que es trobaran els dies 23 i 24.

Un replec amb aniversari

Aquest replec de Can Valeriano enguany n’era el vintè, per tant, especial per a les famílies que d’una manera o altra ajuden que transcorri amb normalitat. I novament va ser una trobada solidària, a iniciativa del mateix Valeriano Allès, amb la col·laboració d’Estrella Damm i Pepsi. La recaptació del beure, tret de l’aigua, a benefici d’Aspanob.