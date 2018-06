Maó recorda el passat ‘british’

Ginebra, formatges, embotits, melmelades o productes de bijuteria, polseres, detalls típics de les festes de Menorca, avarques o ventalls pintats a mà eren alguns dels articles que es podien trobar al mercat anglo-menorquí que es va celebrar aquest dissabte a la plaça Constitució de Maó, el qual continuava els actes iniciats dimarts, per recordar els temps de convivència entre anglesos i menorquins durant les dominacions britàniques del segle XVIII.

El mercat es va poder visitar durant tot el dia, i hi van participar entitats com Menorca Charity Players, el Cancer Support Group o el Santuari SAM. Tant el matí com el capvespre hi va haver actuacions musicals, així com l’afternoon tea a càrrec de l’església anglicana.

Aquestes jornades britàniques es tancaran aquest diumenge amb una visita literària guiada pel Maó de l’època, a càrrec d’Illetra, a partir de les 11 hores a la plaça de la Miranda. I a les 13 hores, actuació de clausura a la mateixa plaça Constitució.