185 cavallers per enguany

Un més que l’any passat. Enguany seran 185 els cavallers, inclosa la nova Junta de Caixers d’aquest bienni 2018-19–, que prendran part de la qualcada de Sant Joan, els dies 23 i 24 de juny. Si el 2017 en van ser 184 participants amb total, aquest any se’n suma un més, després de viure’s aquest dissabte al lloc de Santa Victòria, a cal caixer pagès de tramuntana, Pedro Marquès Taltavull, la darrera jornada per apuntar, sent el torn dels de fora terme.

Aquest Sant Joan 2018 es viurà per tant amb 179 cavallers i la Junta, amb un total de 270 cavalls, que vénen a ser 21 més que l’any anterior (249).





[Lea la noticia completa en la edición impresa del 3 de junio en Kiosko y Más o My News]