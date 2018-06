Cap de setmana de replecs

A poc més de dues setmanes ja només de l’inici de les festes de Sant Joan de Ciutadella, ja se sent el fabiol, i els primers tocs de tambor pels carrers i alguna balconada comença a penjar la bandera, que hi romandrà engalanant la façana fins al Dia de Sant Joanet. Sant Joan s’acosta i les ganes de festa ja engresquen l’ambient a Ponent. D’ara endavant –alguns ja es van estrenar com és tradicional per Cincogema– als cavallers de Ciutadella els esperen moltes hores d’entrenament, tant per a ells com per als cavalls, que hauran de combinar amb el dia a dia de la feina del camp. I que la festa sigui a prop, com és costum en les setmanes prèvies, és sinònim de replecs.

Després que la setmana passada ja se’n visquessin els dos primers, a Son Mercer de Baix i al Club Hípic Equiesport d’en Bep Lluís Bosch, per aquest cap de setmana n’hi ha programats dos més, dels més arrelats a la prèvia santjoanera: el que viurem dissabte matí, a partir de les 10 hores, a Binisebani, dedicat als residents del Geriàtric Municipal de Ciutadella. I el d’aquest pròxim diumenge, el que sempre sol ser el més multitudinari, tant de cavalls com de gent amb ganes de bulla, que es viurà a ‘Can Valeriano’.

Demà matí es viurà novament un replec entranyable i emotiu, tant per als mateixos cavallers que hi prendran part com, principalment, per als residents del geriàtric i familiars. Encapçalats pel fabioler, que els darrers anys ha estat n’Esteve Mercadal, està previst que prop d’una trentena de cavalls de l’Escola Eqüestre Menorquina i d’amics, lliurin polits bots i algunes capadetes als nostres majors, qui al seu dia van donar color i vida a la festa. El mateix Siscu Marquès, de Binissebani, ens admet que per a ells és especial la trobada: «La veritat és que ens emociona veure encara l’esperit santjoaner dels més majors. Ens volem unir als preparatius de la festa amb un replec que enguany més que mai, amb aquest temps que no acaba d’agafar ritme ja d’estiu, volem que escalfi l’ambient».

20 anys ja a ses Arenes de Dalt

I diumenge, si el temps no els fa la guitza i els obliga a fer-ho dins la nau, ses Arenes de Dalt viuran el seu vintè replec de Sant Joan, a càrrec de l’ex caixer casat, Valeriano Allès, junt amb la seva família i la d’en Ramon Bosch. Any rere any és la trobada més multitudinària de cavallers i de gent, a partir de migdia i amb el fandango dels Arrels de Sant Joan. Un replec que enguany de nou té un caràcter solidari, aquest 2018 a benefici d’Aspanob, gràcies a Estrella Damm i Pepsi. Tot el que es recapti de beguda -menys l’aigua, que la posen de la casa– anirà destinat a aquesta associació, amb preus simbòlics.

En Valeriano Allès ens contava ahir què el motiva a repetir: «La veritat és que m’ho pas molt bé i veig que agrada molt a tothom. Ja en seran 20 anys i es tracta d’animar els dies previs a l’esclat».