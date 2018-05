La UOM reparteix 68 diplomes

La Universitat Oberta per a Majors (UOM) que impulsa la UIB repartí aquest dimecres 68 diplomes a tots els alumnes que enguany han assistit a més del vuitanta per cent de les classes. A més es van entregar unes altres dotze acreditacions a persones que al llarg de quatre anys han seguit més del 200 hores dels cursos.

Enguany, a la UOM de Menorca hi ha hagut un total de 332 inscrits, 210 dels quals van participar en els cursos de seixanta hores que s’han fet a les seus de Ciutadella, Alaior i Maó. Els restants 122 corresponen a les activitats que s’han fet a la resta de pobles de l’Illa.

Dinou edicions

Tant Joana Maria Seguí, vicerectora de Projecció Cultural, Universitat Oberta i Seus Universitàries de la UIB com Antoni Gamundi, director de la UOM, van expressar la seva satisfacció per l’augment constant d’alumnes que ha anat experiment la UOM a Menorca des que es va posar en marxa fa dinou anys. Com a dada significativa van senyalar que ens els darrers cinc anys els alumnes de Menorca s’han multiplicat per 2,5.

En presència de la presidenta del Consell, Susanna Mora, i de la consellera de Benestar Social, Maria Cabrisas, van elogiar el recolzament de la institució insular a aquest programa que persegueix l’actualització dels coneixements de la gent gran.

«Quan deixi la política m’apuntaré a la UOM», va dir amb humor Cabrisas.

La UOM compta amb la col·laboració dels ajuntaments de Maó, Ciutadella i Alaior i el patrocini de CaixaBank i El Corte Inglés. Al conjunt balear té prop de tres mil alumnes.

El pròxim curs 2018-2019 la UOM complirà vint anys a Menorca i per aquest motiu es farà un programa especial i algun acte commemoratiu.