Ja apunten a sa qualcada

Els pagesos del terme de Ciutadella van començar a rebre, aquest dimarts, la visita del caixer senyor del bienni, Julio de Olives, que els convida a participar a sa qualcada de les festes de Sant Joan d’enguany. La inscripció es formalitza amb la participació dels dos caixers pagesos -Pedro Marquès Taltavull, l’amo de Santa Victòria; i Pedro Moll Gelabert, l’amo de Lloc de Monges- i el fabioler Juanlu Gelabert, que intervé com a notificador municipal.

La relació escrita inclourà els noms dels l’amos, fills de l’amos i missatges; les tandes que tenen intenció de sortir, els cavalls que menaran i l’adreça de les posades per organitzar les visites del Diumenge des Be.

L’itinerari d’aquestes visites, que es fa amb el recorregut dels camins rurals, continuarà fins el divendres. I el matí del dissabte es dedicarà a la inscripció dels cavallers de forma terme. En aquest cas els llocs han de ser propietaris de Ciutadella o bé els pagesos han de ser ciutadellencs.

Un cop tancada l’admissió de cavallers es podrà elaborar la relació -i també l’itinerari- de la comitiva per al Diumenge des Be, tenint en compte quina és la ubicació de la casa de cadascun dels sis caixers d’aquest bienni.

Junta de Caixers: horaris

Aquest passat dilluns vespre es va celebrar una altra reunió de la Junta de Caixers per a tancar diferents aspectes de l’organització de sa qualcada i el protocol del que tenen cura. Es va fixar l’horari amb l’objectiu de que tothom pugui disfrutar de les festes i evitar retards, tenint en compte les tres tandes (Dissabte de Sant Joan, Matí del Dia de Sant Joan, i Dia de Sant Joan capvespre).

Enguany, en coincidir les festes amb cap de setmana, tot apunta a que hi haurà una gran gernació a Ciutadella. Els caixers esperen que l’operatiu de seguretat i prevenció de riscos es pugui organitzar amb eficàcia, sobretot en els moments de major perill, com són els Jocs i ses Corregudes des Pla, amb un ‘passadís’ prou segur perquè caixers i cavallers puguin córrer al galop per a s’ensortilla, rompre ses carotes i córrer abraçats. També es va comentar l’organització de ‘replecs’ a diferents llocs, on els cavallers tenen l’oportunitat de viure l’ambient de bulla, pols i música de ‘jaleo’ amb bots i arronsades dels joves.

Reunió amb els cavallers

En el moment de la inscripció el caixer senyor convida als cavallers que s’han apuntat a assistir a la reunió que el 10 de juny, una setmana abans del Diumenge des Be, es celebrarà a Can Sintas. En aquesta trobada s’informarà de les novetats dels itineraris d’enguany, recollida de sa bandera, sortides del caixer senyor i caixer capellà; previsió dels horaris, i respecte a les normes protocolàries no escrites que regeixen la festa de Ciutadella.

Aquest mateix dia, en el lloc de Santa Victòria, tindrà lloc la primera ‘rentada’ del be que haurà estat escollit per l’amo Pedro Marquès Taltavull. Ben net i lluent, i amb els flocs que han creat Fina Fernández Moll, madona de Santa Victòria, i la seva filla Anabel, serà passejat amb molta il.lusió pels carrers de Ciutadella per s’Homo des Be i es descarregador, els germans Joan i Pedro Marquès Fernández.