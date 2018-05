Dues fonts recuperades a Algendar

Al Barranc d’Algendar hi ha una sèrie de fonts que amb el pas del temps han quedat completament tapades per la vegetació. Es calcula que set o vuit. «Qui sabia bé la seva localització, perquè hi havia fet sa vida, era l’amo en Joan de s’Aranjassa», explica en Nito Barber ‘de Sobrevell’.

Ell és un dels principals impulsors, juntament amb l’Associació de Veïns de S’Enclusa (Cas Vesins) de Ferreries, de la recuperació d’aquests brolladors naturals. Ho fan un diumenge de cada mes un grup de 19 voluntaris amb l’ajuda del botànic Pere Fraga i l’assessorament de Medi Ambient del Govern Balear.

Des de l’octubre passat, han netejat la zona de la font de Ses Penyes i sa font de Ses Canyes, a cinquanta metres una de l’altra. Sa font de Ses Penyes està aferrada als penyals d’Algendar, ben davant de S’Aranjassa. La feina aquí ara és intentar desembussar si es pot el forat original per on sortia originàriament l’aigua de la pedra, on s’hi ha ficat, cercant l’humitat, una arrel de figuera. Han tret la vegetació que tapava la font i han refet la canalització que portava l’aigua més avall, fins a les piques d’unes tanques.

Aquesta aigua es destinava a regar, segurament, camps de blat, explica en Nito Barber. De fet, al costat de la font hi ha un banc fet a partir del cercle que va deixar l’extracció d’una pedra de molí. El Barranc d’Algendar és una zona d’accés públic i fan aquesta feina amb la intenció que la gent gaudeixi també d’aquesta riquesa natural. Hi volen també plantar vegetació endèmica, flora típica del barranc.

Diumenge passat, aquest grup de voluntaris va fer feina a sa font de Ses canyes, destapant-la un poc més de la vegetació. En Nito Barber va començar l’any 1992 la seva afició de recuperar restes mediambientals, etnològics o arqueològics amb el grup de la Creu Roja de sa Joventut. En el Barranc d’Algendar ell ja havia participat abans en la recuperació del Pas d’en Revull i d’un tram del Camí Reial.