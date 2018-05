Jaleo a l’ambient

El calendari dels més santjoaners té alguns números ben marcats per no córrer l’improbable risc de perdre’s alguna cosa que no es perdonarien. Són els dies en què estan previstos els actes que marquen el camí cap a l’inici de les festes de Sant Joan de Ciutadella, i que ja, quan queden quatre setmanes per a l’explosió de goig i alegria, es viuen amb una gran intensitat.

Una mostra més d’aquest fenomen va ser ahir el concert que el grup Feeling va oferir, com s’acostuma, davant de Calós. L’acte és organitzat per la Unió d’Antics Alumnes Don Bosco amb motiu de Maria Auxiliadora. És el recital una ocasió en què s’escolten les notes del jaleo, uns acords que s’enlairen per començar a aromatitzar l’atmosfera amb una flaire ben festiva.

A sa Contramurada, i quan el Sol ja es ponia, centenars de persones van gaudir amb les cançons interpretades pels sis integrants d’aquesta formació local.