Sentiment santjoaner

Compromesos amb la tradició, Editorial Menorca i Es Diari publiquen, aquest dissabte, una nova edició de la revista de Sant Joan, per acostar a Ciutadella els principals protagonistes de les festes d’enguany.

La revista es presenta amb una pintura de Santiago Serra, qui ret un homenatge a la figura de l’amo de Son Blanc, Rafel Torres, desaparegut fa pocs mesos i qui era el cavaller de més edat de la qualcada.

La coordinació de la publicació ha anat a càrrec de Joan Juanico, qui, juntament amb la periodista Laura Bañón i l’editor d’Es Diari, Josep Pons Fraga, han elaborat la majoria dels reportatges que es poden llegir en les 84 pàgines a tot color, amb fotografies de Javier Coll, Gemma Andreu, Josep Bagur Gomila i Sergi Garcia. Una publicació en la qual també hi han participat un llarg llistat de col·laboradors, tant en els textos com en les imatges, amb firmes com les de Pau Faner, Gemma Carrasco, Anaïs Faner, Carlos Torrent, Xavi Bosch, la família de l’amo de Son Blanc o el grup de ciutadellencs que, els darrers anys, ajuda a crear seny durant els Jocs des Pla.

L’il·lustrador Zaca enceta la revista amb unes carotes ben particulars dedicades a la junta de caixers, després de les quals es succeeixen els reportatges dedicats a l’autor de la portada de la revista, a cada un dels membres de la junta de caixers, començant pel caixer senyor, Julio de Olives Fernández, qui comença el seu bienni com a màxim responsable de la qualcada, i pel caixer capellà, Gerard Villalonga, qui viurà el seu segon Sant Joan a dalt cavall.

L’autor de les carotes, l’artista ‘Pito’ Bosch; la sarsuela de «Foc i Fum» que enguany presenta el Casino 17 de Gener, o Lluís Soler, el fabioler que substituirà enguany el titular Sebastià Salort i que sonarà el tambor i el fabiol el Dia de Sant Joan de matí, són altres dels temes que apareixen a les pàgines interiors, on també es recorden els 50 anys continuats de presència de l’amo en Diego de s’Aranjassa a les festes.

Altres homenatges

Laura Bañón, Josep Pons Fraga i Joan Juanico dediquen, respectivament, un preciós reportatge a doble pàgina al jove artista i santjoaner Pepe Torrent Vivó; un record pel degà dels caixers senyors i exalcalde de Ciutadella, José María de Olivar Despujol; i unes paraules a l’artesà de fabiols, Damià Bosch; morts tots tres els darrers mesos. Igualment, també hi ha un espai dedicat a la memòria d’en ‘Tóbal des Pi’, un referent a la filera santjoanera els darrers 60 anys, qui ens va deixar just una setmana abans del Dia des Be de l’any passat.

La revista, que com sempre, rep l’estaló d’un gran nombre d’anunciants que volen desitjar unes bones festes a tothom, es completa amb altres protagonistes, com Sebastià Taltavull Bosch, l’actriu Ruth Llopis, els esportistes Albert Torres, Clara Canet i Sergi Enrich, Cisco Marquès Taltavull, Sebastià Salort o Pedro Faner, entre d’altres.

Tots aquests continguts, i més, els podran trobar els lectors aquest mateix dissabte a totes les llibreries de Ciutadella, a un preu de 7 euros. El mateix dia, els subscriptors d’Es Diari el rebran a casa, juntament amb el Menorca del dia.