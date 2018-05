Carlos Montes, nou caixer batle de Maó

El regidor socialista d’Esports, Joventut i Formació, Carlos Montes Vivancos (Maó, 1971), serà el caixer batle de les festes de la Mare de Déu de Gràcia d’enguany. Així s’ha comunicat ja a la Junta de Caixers per part de l’equip de govern. D’aquesta manera en aquest mandat hauran realitzat aquesta funció quatre regidors diferents: Jordi Tutzó (2015) i Conxa Juanola (2017) d’Ara Maó, i Héctor Pons (2016) i Carlos Montes del PSOE. Montes no té experiència a la qualcada, és novell sobre el cavall, però ha mostrat una gran il·lusió i bona disposició per afrontar aquest repte que finalment li ha estat assignat.

Per altra banda, l’Ajuntament de Maó ha anunciat que dilluns s’obrirà el període de preinscripció per sortir a la qualcada de les festes i prendre part en el sorteig per participar en les de Llucmaçanes i Sant Climent. Aquesta convocatòria s’adreça a les persones empadronades a Maó. Pel que fa als caixers convidats a Gràcia d’altres indrets, no hi ha canvis respecte als criteris que es van aplicar l’any passat, quan aquesta figura es va eliminar per reduir el volum de la qualcada.