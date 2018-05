Més dies per a la Fira del Cavall

La Fira del Cavall de Raça Menorquina i el Concurs Morfològic arriben, un any més, al Recinte Firal des Mercadal, i ho fan enguany ampliant l’esdeveniment, el qual començarà divendres capvespre i durarà fins diumenge migdia.

Els organitzadors veien que era complicat encabir tot el concurs en un dia i mig. Així, les proves de funcionalitat es faran divendres, des de les 19.30 hores, just després d’inaugurar la fira, i els premis es lliuraran el mateix vespre. A més, l’ampliació permetrà, al mateix temps, la visita d’uns tres-cents escolars des Mercadal, el mateix divendres matí. Aquesta va ser una de les principals novetats de la fira d’enguany, la qual serà, a més, d’accés gratuit.

Així ho van anunciar ahir el president i el vicepresident de l’associació que organitza la cita, Antoni Bagur i Jaume Villalonga, juntament amb el conseller de Projecció Econòmica, Miquel Company, i el batle des Mercadal, Francesc Ametller, i la regidora de Fires i Mercats, Regina Sintes. Després del concurs de funcionalitat de divendres, dissabte i diumenge es dedicarà al de morfologia. Dues jornades en les que hi haurà demostracions de fisioteràpia equina (dissabte a les 12.30 i diumenge a les 10.30 hores) i de doma menorquina (dissabte, 20 h). I com sempre, la nit de dissabte hi haurà l’espectacle eqüestre (21 h) amb diferents «sorpreses» preparades per les ramaderies participants, i un darrer espectacle, diumenge, com a cloenda de la fira.

Al recinte hi haurà una trentena d’expositors i una zona infantil, amb boti boti, ponis, cavallets i un photocall a benefici d’Aspanob. Subvencions L’associació té clar que la Fira del Cavall Menorquí pot seguir endavant «gràcies als ajuts institucionals», tant del Consell com de l’Ajuntament des Mercadal, que aporten 30.000 i 16.000 euros, respectivament, a més de les instal·lacions i l’enllumenat en el cas del Consistori. Un estaló que tant Company com Ametller justifiquen per la dinamització econòmica que suposa l’esdeveniment, per al sector equí i per al mateix poble des Mercadal, i també pel que representa el cavall per a Menorca.

La fira arriba en un bon moment per als criadors, que veuen com la raça s’està revaloritzant i desperta interès a l’Illa, però també a fora. Actualment, dels 4.500 exemplars censats, uns 2.000 són a Menorca.