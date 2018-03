Un diumenge de retirada de plàstics

La participació de la població en iniciatives ecologistes no només ajuda a netejar físicament el medi ambient, sinó també perquè més gent prengui consciència de la gravetat del problema. Així ho van poder comprovar les més de 70 persones que aquest diumenge van col·laborar amb el GOB en una jornada de retirada de plàstics a les salines de la Concepció de Fornells.

Segons informa el moviment ecologista, la presència d’aquest tipus de materials derivat del petroli s’estenia no només a la superfície de l’aigua -tant surant com al fons-, sinó també sobre la vegetació terrestre i, fins i tot, incrustat en terra.

El fet que estiguessin descomposats en peces minúscules agreuja el problema, perquè arriben per tot i són més díficils de retirar que els de mida més gran. «No hi ha màquines ni brigades capaces d’eliminar-los del medi ambient», s’explica des del GOB.

Estudi científic

De fet, l’equip científic de l’Estació d’Investigació Jaume Ferrer del Centre Oceanogràfic de les Balears té previst enguany mesurar precisament la presència de microplàstics als ports de Maó i Ciutadella, per valorar el seu impacte a la natura.

Des del GOB es destaca la «indignació» de molts dels voluntaris d’aquella jornada «en veure l’abast d’aquesta invasió».

No a les bosses de plàstic, evitar vaixelles d’un sol ús o triar fruites i verdures no envassades són algunes de les recomanacions del GOB per ajudar a evitar aquesta problemàtica.