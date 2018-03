El veler 'Astral' de l'ONG Open Arms, a Menorca

Quan decideixes visitar el veler «Astral» de l’ONG catalana Proactiva Open Arms, saps a on vas. O, almenys, ja en tens una mínima idea. Quan puges a bord, però, t’inunden unes sensacions estranyes, una mescla entre tristesa, indignació, solidaritat, admiració.

De tristesa, per comprovar que trepitges el mateix terra que ha servit de salvavides, fins al gener de 2018, a 14.851 persones indefenses, llençades a la mar per les màfies en precàries embarcacions i amb combustible insuficient per arribar a la costa europea. 14.851 persones que van ser abandonades a la seva sort (perquè és poc probable que arribin a cap lloc) i que la van trobar, perquè es creuà amb ells qualque vaixell que els va socórrer.

Les visites a l’«Astral» es poden fer avui matí a Ciutadella (10 a 13.30). Després, partirà cap a Maó, on es podrà visitar en horari de 10 a 13.30 i de 16.30 a 20 hores, fins dijous.

[Llegeixi la noticia sencera a l’edició impresa del 12 de març a Kiosko y Más o a My News]