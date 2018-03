Caterina Lumina, la tercera cantant de Ciutadella a 'La Voz Kids'

La menorquina Caterina Lumina es convertirà aquest dilluns en la tercera menorquina en accedir al programa «La Voz Kids», de Telecinco, després de les exitoses experiències d’Índigo i Dani Juanico.

Dilluns, a partir de les 22 hores, la cadena emetrà el programa en el qual entrarà en concurs la jove ciutadellenca. I ho farà per mirar de seduir musicalment un dels tres coaches, Melendi, Rosario o Antonio Orozco. Serà amb les ja conegudes pels menorquins ‘audicions a cegues’, en què els participants, amb els tres cantants d’esquenes, els hauran de convèncer amb la seva veu perquè els escullin per als seus equips.

Unes hores abans que tota Espanya pugui apreciar les seves aptituds vocals, Caterina Lumina manifestava al MENORCA que «estic molt contenta, he viscut moltes emocions en molt poc temps i he fet moltes amistats». Ho deia sobre el seu pas pel programa, gravat a l’estiu però del que no en pot dir res. Només que «ha estat una experiència molt positiva, he après molt, fer feina amb professionals t’ajuda a créixer molt», assegurava, i es mostrava «molt agraïda a Cristina Álvarez, la meva professora als Pueri Cantores, perquè sense ella no hauria estat possible». I és que Lumina, de 14 anys, va entrar a la coral amb només cinc anys perquè ja de petita li agradava molt cantar.

De Melendi, Orozco i Rosario diu que «són molt simpàtics i propers, donen molts consells i et respecten molt», destaca aquesta ciutadellenca a qui li agraden, i qui sap si veurem cantant, cançons d’Adele, Alicia Keys, Beyonce o Queen.