Menorca, de nou una illa d’anunci d'Estrella Damm

La coneguda marca de cervesa Estrella Damm torna a escollir Menorca com a teló de fons de la seva publicitat. Aposta de nou per l’Illa per gravar-hi un anunci. Tot i que no han transcendit detalls d’aquest espot publicitari, parlarà d’indret idíl·lic i amb gran història. I és que les gravacions s’han dut a terme a la fortalesa de La Mola aquest cap de setmana. Hi han participat personatges de gran caràcter televisiu.

I és que el cuiner Alberto Chicote també es trobava aquest cap de setmana a la fortalesa d’on marxà diumenge. La productora desmuntava ahir els darrers detalls que hi quedaven de la gravació. Aquest conegut xef -qui es defineix a ell mateix com aquell cuiner a qui li corre l’oli per les venes, qui cuina més amb el ventrell que amb el cap i qui es cuina la vida a mossos de plaer- va posar Menorca en el punt de mira després de publicar en xarxes socials missatges com «Y al fondo... el color. #escenasmenorquinas en Restaurant La Mola» amb una fotografia de la fortalesa. Chicote té 533.000 seguidors a Twitter i 149.000 a Instagram.

Y al fondo... siempre está EL COLOR. pic.twitter.com/jaTg0OOnuS — Alberto Chicote (@albertochicote) 25 de febrero de 2018

Cal recordar que Estrella Damm ja va apostar per Menorca l’any 2010. La música a ritme d’Applejack, que es va convertir Menorca, de nou una illa d’anunci en la banda sonora de Menorca aquell estiu, va atraure nombrosos visitants a la recerca dels indrets que apareixien a l’espot publicitari. Amb 6,8 milions de visualitzacions a Youtube, l’anunci va comptar amb 300 extres i va emetre imatges de Ciutadella i platges com Macarelleta, a més de recrear les festes de Sant Joan. Estrella Damm fou a més reconeguda per Ashome amb el distintiu al mèrit turístic per la repercussió que va causar.

Caldrà esperar a la nova producció per saber si Menorca es consolida com una illa amb estrella.