El pressupost que el Govern balear destina al Consell de Menorca perquè aquesta administració pugui organitzar els actes de celebració del Dia de les Illes Balears, el primer de març, ha augmentat en un 12 per cent respecte l’any 2017, passant, per tant, dels 22.000 euros de fa un any als 25.000 actuals. D’aquesta manera va quedar reflectit en el conveni de col·laboració que per a l’ocasió es va signar entre aquestes dues institucions el passat mes de desembre.

Així ho van explicar ahir la presidenta del Consell de Menorca, Susana Mora; el director general de Coordinació del Govern Balear, Josep Claverol; i el conseller de Cultura i Educació, Miquel Àngel Maria, mentre donaven compte dels esdeveniments previstos que tenen per objectiu final commemorar la signatura de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears un primer de març de 1983 i la seva reforma el mateix dia de l’any 2007. «Encara que cada illa té els seus trets diferenciadors, és molts més el que ens uneix», va afimar Susana Mora.

Per la seva banda, Miquel Àngel Maria va qualificar el programa d’activitats «com una finestra a l’oferta cultural i creativa del conjunt de les Illes Balears, la qual té diferents formats i espais, perquè tothom pugui trobar un espai per a les seves preferències».

Com és habitual, la cultura, la gastronomia, l’esport o les activitats familiars vertebren el conjunt d’esdeveniments previstos.

En aquest sentit, el titular de Cultura i Educació va destacar en primer lloc el concert que oferirà per primera vegada al Teatre Principal de Palma l’Orquestra de Cambra Illa de Menorca aquest dijous, a partir de les 18 h.

Dos recitals més que tindran lloc el primer de març van centrar la seva atenció: el primer, el Els concerts copen el Dia de les Illes Balears que oferirà la Banda de Música des Mercadal, basat en l’obra «Los Miserables», del novelista francès Víctor Hugo, al Teatre Principal de Maó, a partir de les 19 h,i el segon, el que protagonitzaran els eivissencs Projecte Mut en la seva segona incursió a Menorca, a partir de les 20.30 h, a la Sala Multifuncional del Canal Salat, a Ciutadella.

Altre element etnogràfic com és la cuina tindrà el seu espai amb una degustació gastronòmica, a càrrec de quatre cuineres - una de cada illa- a partir de les 13 h de dijous, al restaurant Es tast de na Sílvia. El recital poètic Vershivern, que se celebra des de l’any passat, tindrà lloc el dia 2, a partir de les 20.30 h, a la Sala Albert Camus, de Sant Lluís