Joan Marquès Fernández, s’homo des be d’enguany

Encara manquen 111 dies pel dia des Be. Són prop de quatre mesos, però hi ha una família que de ben segur que hi pensa cada dia. És la família del caixer pagès de tramuntana, l’amo de Santa Victòria, Pedro Marquès Taltavull, que serà la protagonista del cap de setmana del 16 i 17 de juny. S’homo des be d’enguany serà el seu segon fill, Joan Marquès Fernández i el descarregador serà el fill major, Pedro José.

Joan Marquès Fernández és des de fa prop d’un any l’amo d’Alcaidús (Alaior). Té 23 anys, però quan es posi l’anyell a sobre ja haurà complert els 24. Surt com a cavaller de Sant Joan des de que tenia 11 anys. Enguany, amb més il·lusió que mai, tornarà a participar a la qualcada, i sumarà 13 vegades seguides sortint dalt cavall per Sant Joan.

«Sempre li havia dit a mon pare que si un dia el nomenaven caixer pagès em faria molta il·lusió dur el be», assegura en Joan, que admet que «des del primer dia [que sap que serà s’homo des be] ho tenc sempre dins el cap». És conscient que encara es prest, però que el temps va passant. «Ara quan vengui el bon temps, hauré de començar a anar descalç; el març tal vegada ja hi començaré anar un poc i progressivament de cada vegada hi aniré més».

En Joan tindrà un acompanyant que coneix prou bé. El seu germà, en Pedro José serà el descarregador. «Des del principi vaig tenir clar que ho serien ells», diu el caixer pagès de tramuntana, que admet que va triar en Joan com a s’homo des be, al tenir una major relació amb el camp.

El descarregador és missatge d’Alcaidusset (Alaior) i el dia des be tindrà 27 anys. Ha estat cavaller durant set anys i enguany també sortirà, igual que el seu germà i el seu pare. A la qualcada seran tres cavallers de la família, ja que el tercer fill del caixer pagès, en David (que ha participat quatre vegades) enguany no sortirà.

La Vetlla serà al Camí de Maó

Ja se sap on serà l’epicentre de la festa el dia 16 de juny, quan es vetlli es be. L’anyell serà vetllat a una cotxera del Camí de Maó, concretament el nombre 50. Malgrat que la vetlla serà al nombre 50, la posada d’on sortirà la comitiva del be, el dia 17 de juny, serà més amunt, al Camí de Maó, 71. Des d’aquesta casa també serà la que sortirà el caixer pagès de tramuntana per afegir-se a la qualcada.