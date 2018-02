La Fundació Rubió assegura la repetició de la Fira de la Ciència i la Tècnica

La Fundació Rubió tornarà a promoure i patrocinar la Fira de la Ciència i la Tècnica d’aquí a dos anys. Així ho va anunciar aquest dissabte a la cloenda de la primera edició el president d’aquesta entitat privada sense ànim de lucre, Hipólito Mercadal.

«El fet que al darrer dia, el de portes obertes, hagin passat més de 500 persones de moment ens anima a tornar a posar els nostres recursos per fer possible una activitat per la que han passat 1.7000 estudiants de tot Menorca», va explicar Mercadal, al Centre Bit, d’Alaior, on s’ha celebrat aquesta activitat des del passat dimecres.

De fet, el president del Patronat d’aquesta entitat va recollir el guant llançat per la professora titular de Física Teòrica del Departament de Física de la UIB i investigadora, Alícia Sintes, d’avançar l’edat dels estudiants participants a aquesta Fira.

Mercadal també va oferir a la comunitat educativa, els organitzadors dels tallers científics i tecnològics, que s’impliquessin més en la propera edició. El president de l’Associació de Directors d’Ensenyament Secundari de Menorca, el professor i historiador Miquel Àngel Casasnovas, el conseller del Govern balear de Territori, Energia i Mobilitat, el menorquí Marc Pons; i els consellers insulars de Cultura i Educació, Miquel Àngel Maria, i el d’Ocupació, Projecció Econòmica, Joventut i Esports, Miquel Company, també van participar a l’acte de cloenda.

El secretari de la Fundació Rubió, José Antonio Fayas, va ser l’encarregat de presentar la conferenciant d’aquest acte, Alícia Sintes, la també investigadora principal de l’únic grup espanyol -radicat a la UIB- que ha participat en la primera detecció de les ones gravitacionals ara fa ja dos anys. De fet, aquesta troballa va motivar que aquest projecte científic internacional fos guardonat amb el Premi Nobel de Física l’any passat.