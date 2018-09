Es Migjorn fa homenatge a les feines del camp

El poble des Migjorn Gran es va bolcar ahir per celebrar la desfilada de carruatges, eines tradicional i animals del camp de Menorca que commemora la festa de Sant Miquel Pagès.

L’acte el va iniciar l’alcalde del poble, Pere Moll, que molt emocionat va dedicar unes paraules als que enguany ja no poden gaudir de la celebració. A continuació, Jaume Riudavets va ser l’encarregat de donar les explicacions sobre els protagonistes de cada carrossa. Prop de 150 participants van fer possible aquesta desfilada. Un gran nombre d’assistents no s’ho va voler perdre, ja fossin migjorners, de la resta de l’illa o fins i tot turistes.

Una vegada finalitzada l’explicació de Riudavets, un dels membres de la mostra va pujar a l’escenari i va recitar una glosa. Seguidament va fer un reclam de perdiu mentre mostrava l’animal dins una gàbia de fusta fabricada per ell mateix.

