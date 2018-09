Prou plàstics a la mar!

No al consum de plàstics. No a la contaminació del medi natural, terrestre però també, i sobretot, el marí. Perquè la mar és un autèntic femater, per l’acció de l’home, que no s’ha preocupat mai de res més que de l’interès econòmic i d’un progrés mal entès, caigui qui caigui. En aquest cas, el medi ambient.

I aquest és, precisament, l’esperit del Plàstik Brunch que l’associació Campi Qui Pugui celebra, des de divendres, a Cala Figuera, al port de Maó, amb un mercat d’artesania amb una vintena de paradetes, que es complementen amb les furgonetes de menjar i amb tot un seguit d’actes de tipus cultural i de conscienciació, per convèncer tothom que és urgent un canvi d’hàbits en relació al consum de plàstics.

La venda de menjar i de begudes es fa sense l’ús d’aquests materials nocius per al medi ambient, i en el cas que se n’hagi d’utilitzar, s’empren envasos retornables. És el cas de l’aigua, que no es ven embotellada sinó que es serveix amb gots reutilitzables, al preu de 50 cèntims. Quantitat que es destina al GOB.

Durant tot el cap de setmana es succeeixen actuacions de teatre i música, amb alguns Dj’s i grups de l’Illa i altres vinguts de fora, i amb companyies com Teatre de Xoc o Minúcia Teatre. També s’han fet diferents tallers, de decoració amb reciclatge, de joguets amb materials reutilitzats o de robòtica. I hi ha hagut la presència del veler Toftevaag, amarrat al moll, que el públic ha pogut visitar.

Aquest diumenge, molta música, ‘performances’ i teatre per tancar l’esdeveniment

El Plàstik Brunch segueix aquest diumenge al port de Maó, en la que serà la darrera jornada de la iniciativa de Campi Qui Pugui.

Les portes s’obriran a les 12 hores i la primera proposta serà la representació teatral de l’obra «Quina pescada!», de Minúcia Teatre (12.30 hores), a l’escenari instal·lat a l’antic recinte de CLH. Un escenari que després acollirà fins a cinc actuacions diferents, successives fins pràcticament la mitjanit. Hi passaran Dj Bass (13.45 h), el grup Chepito i Mambo Chà (15.45), Dj Golfo de Guinea (17.15), els Menorkings (20.15) i Dj Lady Avocado (21.15). A més, An Roy & Co faran diverses accions i una performance (12.45) i una projecció de videomapping (20.15 hores). El Plàstic Brunch tancarà les seves portes a les 23.45.