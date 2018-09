Contes i cançons per aprendre a estimar la natura

«Camí de cançons» és un conte infantil escrit i il·lustrat per Dolors Boatella, amb la veu de l’actriu Gemma Moll i cançons escrites i cantandes pels germans Margui i Cris Juanico. El conte explica la història dels germans Joana i Martí en una excursió que es transforma en una aventura fent un tram del Camí de Cavalls fins a la platja des Bot. És la segona edició, ja que dos anys enrere van presentar la primera titulada «Junts cantam una cançó», on aquests dos germans ja eren els protagonistes.

Gairebé cada il·lustració té un punt d’informació i educació mediambiental. Acompanyat per un CD i cançons on expliquen conceptes singulars típics del mediterrani com la posidònia i amb consells tan simples i senzills com recollir les bosses de fems o les deixalles després de dinar. El conte ajuda a aprendre i descobrir alguns dels elements que tenim a l’Illa fent excursions i connectat amb la naturalesa que ens envolta.

Celebrant els 25 anys de la Reserva de la Biosfera els autors de l’obra especifiquen conceptes sobre la meravella de l’illa de Menorca. A més de proposar la missió de concienciar als més petits que han nascut en un territori que és Reserva de la Biosfera.

[Lea la noticia completa en la edición impresa del 25 de septiembre en Kiosko y Más o My News]