El rei Neptú inicia les festes a Cala en Porter

Els actes s’havien incrementat de manera important els darrers dies a Cala en Porter, però no va ser fins aquest dissabte que es va fer una de les activitats estrella de la programació, l’esperada arribada del rei Neptú a la platja de la urbanització, on l’esperaven desenes de fillets.

El personatge va arribar a la platja carregat d’obsequis per als petits. Va ser una estona ben divertida, que seguia al concurs de castells d’arena i que preparava l’ambient de cara al capvespre.



A les cinc hi va haver la desfilada de gegants i capgrossos, acompanyats de la Banda de Cornetes i Tambors d’Alaior. Era el preludi de la sortida de la qualcada, amb una quarantena de cavalls, la qual es dirigí al centre cívic on el caixer fadrí, Jordi Pons, va rebre la bandera de mans de la presidenta de l’Associació de Vesins, Mari López, i on la batlessa d’Alaior, Misericordia Sugrañes, lliurà el bastó de comandament al caixer president, Adrián Ney.



Després de recórrer els carrers del nucli turístic i residencial, la comitiva va baixar a la platja per celebrar el primer jaleo de festes.