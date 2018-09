Una cita gastronòmica ben arrelada a l’Illa

«Els anys passen volant. Ja ens trobem a les portes de la novena edició», comentava aquest dimarts el president de l’Associació de Restauració de Menorca, José Bosch, durant la trobada inaugural de la novena edició de la Mostra de Cuina Menorquina. Una cita gastronòmica ja ben arrelada, que s’estrenarà aquest divendres i es perllongarà fins al pròxim diumenge 30 de setembre, amb la participació de 22 negocis de restauració.

A tots ells es podrà degustar la cuina menorquina, tradicional o de nova creació, a través d’un Menú Mostra per 17 euros, o bé un Menú Gastronòmic entre 23 i 43 euros, amb les especialitats de cada casa. «Reservar taula forma part de la dinàmica de la mostra i és gairebé imprescindible», recordava Bosch.

L’esdeveniment fou presentat ahir durant un dinar que va tenir lloc al restaurant de Ca n’Aguedet, a Es Mercadal, on es van reunir els seus organitzadors, Menorca Restauració i CAEB, i col·laboradors com el Consell, Sa Cooperativa del Camp o Fra Roger. També destacà la presència del batlle del municipi, Francesc Ametller.

Aquest any, es sumen com a col·laboradors l’Associació Hotelera de Menorca (ASHOME), que en farà difusió als hotels i, també, Baleària. De l’acord amb aquesta darrera companyia, que facilitarà informació de la Mostra tant als punts d’embarcament com dins els seus vaixells, el president de Restauració Menorca n’ha recalcat la seva importància ja que permetrà un increment de la promoció de cara al turisme d’exterior i, en especial, el mallorquí.

Per altra banda, el conseller d’Ocupació, Projecció Econòmica, Joventut i Esports, Miquel Company, desvetllà una segona gran novetat. Fruit de les relacions establertes durant la fira Arrels, la Mostra de Cuina Menorquina serà degustada per la reconeguda periodista Belén Parra, qui té una llarga trajectòria com a crítica gastronòmica. «D’aquesta manera es donarà a conèixer el producte elaborat, tant a Menorca com fora de l’Illa», assegurava Company.

Per la seva part, la presidenta de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, Maite Salord, recalcava la importància de la Mostra dins el marc d’una promoció turística de qualitat i la definia com un «bon exemple de col·laboració entre el sector públic i privat per tirar endavant un projecte que ja és un gran referent dins Menorca».