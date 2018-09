Los Red Arrows ya están en Menorca

Los integrantes de la conocida formación área británica ya están en Menorca para protagonizar este mertes una exhibición aérea a partir de las 13.30 horas en la costa de En Caragol de Sant Lluís. Al inicio del ejercicio pasarán de norte a sur sobre la Illa del Rei y al finalizar, 13.56 horas, de este a oeste. Será su cuarta exhibición en la Isla, esta vez con el centenario de la Royal Air Force a la que pertenece.

Los pilotos, que compartieron un vídeo de su llegada a través de redes sociales, fueron recibidos en el aeropuerto por un comité local de bienvenida, encabezado por la vicepresidenta del Consell, Maite Salord.

The view from @RAFRed8’s cockpit in a video by Circus 8, Sgt Will Allen, as the #redarrows jets arrived into #Menorca this morning. @ukinspain @aena @GREATBritain @SimonManleyFCO @RoyalAirForce pic.twitter.com/4pUlEoWXpP