Comiat mariner a les festes de Maó

Maó va passar pàgina ahir a les festes de la Mare de Déu de Gràcia, com és habitual, traslladant l’epicentre festiu al port. Tot i que en un primer moment la pluja que va caure al migdia va fer témer que s’haguessin de cancel·lar algunes activitats, finalment la millora de la meteorologia va permetre la seva celebració.

Els primers van ser els gegants de la ciutat. Des de la plaça de la Constitució, en Tomeu i na Guida, ara ja sense els convidats que els havien acompanyat durant les festes, van iniciar la davallada per Ses Voltes, seguits per una riuada de petits que no es van voler perdre la darrera sortida de les festes dels gegants. Els grallers de la colla i la banda de Música de Maó van ser els encarregats d’animar la baixada fins al Parc Rochina.

Poc després, la Banda de Música va agafar el relleu i continuar animant tot el passeig del part amb una divertida cercavila, mentre s’enllestien els darrers preparatius al set escenaris on es celebrava la festa al port.

Un d’ells va ser l’ubicat a la zona de creuers, on les gimnastes del club Bs Menorca Rítmica van sorprendre amb les seves habilitats.

La resta van ser escenaris amb música per a tots els gustos: des de l’animació infantil amb Pinyeta Pinyol i després amb Sa Xaranga des Xubec, a la zona d’Autoritat Portuària, fins als fados i la música mediterrània cantada per Rita Barber i després amb el grup Estraperlo; o el ritme més modern d’Aura i el tribut a Creedence Clearwater ola música de ball de 80/90’s Forever. Un any més Maó va gaudir del final de festes al millor escenari de la ciutat, el port.

A mitjanit, el castell de focs artificials va deixar imatges espectaculars de llums i colors per segon i darrer dia