La festa més especial

Bereneta, música, balls i reconeixements van ser els ingredients principals de la festa del desè aniversari de la Fundació de Persones amb Discapacitat de Menorca, celebrada aquest divendres fosquet as Mercadal.

La convocatòria era especial, ja que es commemorava la primera dècada de vida de la Fundació, aquest organisme creat per unir els esforços de fins a onze associacions que treballaven de forma autònoma. I aquest impuls d’aquestes entitats, amb els seus presidents al capdavant, es el que es va recordar en la festa, amb un senzill reconeixement.

Es van lliurar uns obsequis elaborats pels usuaris dels centres ocupacionals s’Auba i Carlos Mir, unes llibretes pintades a mà i uns testos amb uns càctus. Eren per a Vicente Rovellada (Frater), Biel Fluxà (Associació d’Esclerosi Múltiple), Joan Riudavets (Coordinadora), Marcos Pons (Assorme), Pilio Piris (Associació de Bipolars), Xavier Blay (Down Menorca), Margarita Bonnich (Fundació Convivència), Xisca Cabrisas (Lliga Reumatològica), Maruja Cerezo (Associació de Familiars de Malalts Mentals), Francesc Tudurí (S’Olivera) i, de forma pòstuma, per a Pere Sans (Associació de Malalts de Pàrkinson), desaparegut aquest estiu, recollint el detall la seva vídua, Adrienne Sans, molt emocionada. També van rebre un detall el Club Vidalba, TEA Menorca i Asinpros, incorporats més tard a la Fundació.