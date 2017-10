L’almanac de costums ja ha florit

Ja ha florit. Els amants dels costums més illencs ja tenen al seu abast l’almanac illenc. I és que quan queda poc temps per acabar l’any, cal renovar agendes i preparar-se pels propers 365 dies. El parenòstic menorquí que edita «Es Diari» recull aspectes tradicionals que no poden faltar mai en un recull d’aquestes característiques, tot i que també s’han renovat continguts. S’han introduït noves seccions per fer-lo encara més proper als amants de les tradicions, el camp, la terra i la mar.

Aquesta publicació de 80 pàgines, que es pot adquirir a les llibreries a partir de demà a un preu de 2,5 euros, pretén convertir-se en un llibre de consulta, una guia de referència. S’inclou, així, un calendari mensual on s’hi relacionen tots els sants i les hores de sortida i posta del sol i la lluna. També es contempla la relació de festes patronals de cada poble, així com les civils i laborals. No hi falta un calendari dels mercats setmanals i estacionals que cada municipi organitza, a més de les fires temàtiques. Per aquells qui cacen i pesquen, l’almanac informa dels temps de veda i períodes hàbils de captures. I sobre la terra, a més a més del calendari de sembra i collita de verdures i hortalisses adaptat als cicles agraris menorquins, també s’ha apostat enguany per donar unes pinzellades sobre els empelts i els esqueixos. Les plantes medicinals i ornamentals són ja permanents en aquesta publicació, oferides per l’expert Marc Moll i el centre de jardineria Truvi, respectivament.

Entre les novetats, cal destacar una secció dedicada al vocabulari menorquí. Cada mes es fa referència a mots molt nostres, a paraules per «rallar en pla». A més, s’inclou una secció d’estris domèstics. Aquí, no hi falta el llum de carburo o la xeringa per embotir sobrassada. Incorpora, a més, i de forma mensual, una dita menorquina, que en aquesta ocasió substitueix els refranys dels anys anteriors.

Els aficionats a la cuina i rebosteria menorquines trobaran un recull de receptes. Plat i postre adaptat a la temporada. I és que, per Nadal, torró de la reina, per Quaresma, coca amb pinxes, i per Sant Joan, macarrons. Per aquells a qui els hi agrada anar pel camp, tenen a les seves mans una selecció de deu plantes silvestres i comestibles.

I qui vulgui conèixer la procedència dels prefixos que acompanyen els llocs de Menorca, no tenen més que obrir l’almanac i esbrinar-ho.