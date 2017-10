Elegància matrimonial

Molta elegància i molt glamur és el que es pot veure aquests dies al Recinte Firal des Mercadal, amb una nova edició de CelebraMenorca, la fira dedicada al món de les celebracions nupcials. Un esdeveniment que reuneix una seixantena d’empreses vinculades amb aquest àmbit.

La fira va començar divendres capvespre i va continuar ahir amb tota una jornada en la que els visitants poden conèixer una gran diversitat de propostes. Vestits, complements, rams i articles de floristeria, decoració, reportatges fotogràfics o serveis de restauració són alguns dels productes que s’exposen, permetent explorar una gran diversitat d’opcions.

Activitats

A banda dels estands, la fira es complementa amb diverses activitats. Entre aquestes, ahir hi va haver l’actuació de Cala Joia i música Dj, i el capvespre, com a principal esdeveniment, una desfilada de moda nupcial. Models, homes, dones i infants, mostrant diverses col·leccions de vestits i complements, davant un nombrós públic que omplia els antics quarters mercadalencs.

Avui, a les 10 hores, CelebraMenorca obre de nou les seves portes en la que serà la darrera jornada de la fira. I a les 11 està prevista l’actuació del grup Feeling i una hora més tard hi haurà una desfilada de moda infantil per a comunions i de complements.