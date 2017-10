L’homenatge més sentit

Carregat d’emotivitat va estar l’acte que organitzà divendres vespre l’Associació de Veïns des Castell, per brindar un càlid homenatge a Pepe Tadeo Miguel, una figura destacada en la història del municipi de llevant.

I és que als seus 87 anys, Pepe Tadeo s’acomiadava, després de cinc anys, com a president de l’associació. Un càrrec que no ha estat nou per a ell. Ja ho havia estat entre 1978 i 1979, després de la primera assemblea.

Però no només açò, ja que, i en cara més destacat, Pepe Tadeo (Es Castell, 1930) va ser el primer batle democràtic des Castell, entre 1979 i 1983. A més, abans havia exercit com a jutge de pau (1970-1975) i també va fundar l’Agrupament Escolta Àngel Ruiz i Pablo i va impulsar el Fons Menorquí de Cooperació, entre altres iniciatives.

La festa, molt emotiva i presentada pel periodista Lluís Soler, va tenir un poc de tot, des de música, amb David Serra i Gabino Marín, fins a dedicatòries i sorpreses diverses.

Manolo Bonet, Joan Perelló i Toni Vidal van remetre unes dedicatòries que llegiren Adelaida Serra, Marta Figueras i Gonçal Seguí, i Ernest Fortuny va recordar diferents anècdotes i records de l’època de la batlia de Tadeo. Igualment, José Cantallops, en nom del regidor Florencio Conde, el batle Lluís Camps i el conseller insular Miquel Preto, van pronunciar unes paraules destacant la figura del primer president de l’entitat, i el conseller balear Marc Pons, va remetre un vídeo davant l’impossibilitat d’assistir a l’acte.

Durant la trobada es va destacar la tasca realitzada per Pepe Tadeo en favor del poble, mèrits als quals ell mateix restà importància molt humilment. Perquè, assegurà en Tadeo de Tramuntana, com se’l coneix, que qualsevol en el seu lloc hauria actuat igual i que només va fer sempre el que havia de fer.

Tant l’Ajuntament com el Consell obsequiaren l’homenatjat amb diferents regals; una placa i un gravat, respectivament. I la fotògrafa Teresa Santacana li regalà una imatge de Cala Tamarells, on Pepe Tadeo i la seva dona, Eulàlia Fuster, van passar una nit de tempesta a bord del seu llaüt, ja fa anys.

A la festa no hi va faltar pastís, amb foto de Tadeo i logo de l’associació inclosos.