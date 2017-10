La AECC convida a la marxa contra el càncer as Castell

Arriba un any més la convocatòria de l’Associació Espanyola Contra el Càncer per marxar en la lluita contra la malaltia. I és aquest diumenge, com és habitual, al Moll d’en Pons, des Castell.

Després de l’èxit de les trobades d’anys anteriors, quan es van reunir més de 500 persones, l’AECC torna a organitzar aquesta cursa solidària, amb l’objectiu de recaptar fons per a la investigació contra el càncer i, també, per ajudar a mantenir els serveis que ofereixen als malalts i les seves famílies.

El tret de sortida de la marxa serà a les 10 del matí. Els interessats en participar es poden inscriure a través del web d’Elitechip, o també una hora abans de la sortida, allà mateix. Els preus d’inscripció són de 6 euros per als adults, i de 4 per als menors.

L’organització lliurarà a cada participant una camiseta i tindran a disposició aigua, fruita i pastes per recuperar forces. A més, l’AECC instal·larà una taula informativa en la que es podran adquirir productes, com ara paraigües o polseres.