Es Mercadal aposta pel producte local

Onze restaurants des Mercadal participaran, de dijous fins diumenge, en una nova edició de les Jornades Gastronòmiques, un esdeveniment que va prendre el relleu de la mostra que s’organitzava anteriorment al Recinte Firal i que s’està consolidant any rere any.

Els establiments des Molí des Racó, Mesón Galicia, Ca n’Aguedet, Ca n’Olga, Sa posada del Toro (només dissabte i diumenge), Cafè Bistrosol 32 i The Tapas Gastrobar des Mercadal, Can Burdó i Sa Rumbada de Fornells, Restaurante Pinomar de Son Parc i Restaurante Alcalde de s’Arenal d’en Castell, participaran en aquestes jornades en què oferiran un menú especial de 16 euros, elaborat amb productes del municipi.

Caldereta de marisc, be as forn, canelons de peix, pastís d’espinacs amb salsa de ceps, sípia a la menorquina o bacallà a la marinera són només algunes de les propostes que es podran assaborir durant aquests dies, tant per dinar com per sopar, i que, gràcies a la col·laboració de les pastisseries Ca’n Pedro, Cas Sucrer, Sucrer Villalonga i Can Pons, i les bodegues de Ferrer de Muntpalau, inclouran un tast de carquinyols i vi dolç.

La regidora, Regina Sintes, destacà l’objectiu de promocionar els productes de qualitat del municipi i, a la vegada, els seus restaurants, amb una proposta que, com indicava ahir Feliciano Lozano, de Mesón Galicia, «funciona molt bé, té un preu interessant i la gent respon molt bé». A més, les jornades, que van agafar el relleu de la Mostra Gastronòmica que es feia fa uns anys al Recinte Firal, evita el trasbals d’haver de traslladar tota la logística als quarters i ajuda a acostar als clients als restaurants.