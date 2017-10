Esclata-sangs pendents del cel

Setembre va començar bé quant a pluges però la calor que ha fet després va tornar a eixugar els boscos i ara els cercadors d’esclata-sangs esperen que el cel amolli aigua i que doni humitat.

A les botigues s’estan veient els primers esclata-sangs, encara que no són de Menorca. Així ho confirmen des de diferents establiments, on n’han rebut diverses remeses, a preus que han baixat de 39 a 24 euros.

En una altra botiga, Can Padet, de Ciutadella, diuen que per ara només han duit cames-seques i preveuen que a Menorca ja serà novembre quan comencin a collir-se els primers esclata-sangs. «Enguany ha fet molta calor i ha de ploure més», afirmen.

Poca pluja, fins ara

Des del Centre Balear de Ciències Naturals, el micòleg Carles Constantino explica que «aquest any, la temporada de bolets va començar molt bé, perquè va ploure al principi de setembre, però després va fer molta calor i tot s’ha assecat».

Per a Constantino és fonamental que «comenci a ploure i que no faci fred, i així n’hi haurà», encara que, coincidint amb els venedors, apunta també cap al mes de novembre. «L’any passat va passar ben igual, va començar bé però després també va fer calor, i els esclata-sangs necessiten humitat i temperatures no molt baixes».

En qualsevol cas, els micòlegs recorden als aficionats a la cerca de bolets i esclata-sangs que en aquesta època, en què han de començar a brotar, és molt important no rompre ni destruir els llocs per allà on passen, ni tampoc s’han d’arrencar les espècies desconegudes. Al cap i a la fi, la funció dels fongs és bàsica per al funcionament ecològic del bosc.

Així, les pluges d’aquests dies, i tot i que han estat poc intenses, han de servir perquè la terra vagi guanyant humitat i es creïn les condicions més adequades per als esclata-sangs.