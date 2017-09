‘Toftevaag’, 250 quilos menys de plàstics a la mar

Fins a 250 quilos de plàstics són els que ha retirat de la mar la tripulació del veler centenari «Toftevaag», de l’associació Alnitak, durant els dos mesos de campanya que ha realitzat entre Menorca i Cabrera. Una iniciativa que ha servit per recollir un mostreig del tipus de residus que suren a l’aigua i que esdevenen, no només un contaminant, sinó també un greu perill per a les espècies animals i, en darrer terme, per a la mateixa societat.

L’embarcació ha estat en aigües menorquines des de principis de setembre, i durant tot aquest temps ha fet sortides diàries per recollir mostres del que sura a la mar: envasos de plàstic, botelles, bosses, matalassos de platja i pilotes inflables, capses de porexpan, boies, restes de xarxa, o sacs de ràfia o de plàstic són alguns dels elements habituals que naveguen a la deriva.





