Com cantar a cor obert

El gospel ha atret fins a Ferreries una trentena de cantaires per participar aquest cap de setmana en un taller organitzat per Som Gospel Menorca i que imparteix Moisès Sala, el creador d’un dels grups de gospel més reconeguts, no només a Catalunya i Espanya, sinó en l’àmbit internacional, The Gospel Viu Choir.

És la dotzena vegada que Sala ve a l’Illa per impartir un dels seus tallers i, novament, ha creat força expectació. Hi ha membres de corals com Moments a Cor, el Cor Cadenza o els Amics de s’Òpera de Maó, i també altres que actualment no són a cap formació però que tenen interès a aprendre noves tècniques vocals. De fet, al curs hi ha també gent arribada de fora de Menorca, cosa que indica el prestigi que té Moisès Sala.





