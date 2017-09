La caravana silenciosa i sense fums

L’eco-ruta de vehicles no contaminants va recórrer aquest divendres bona part de l’Illa durant la jornada de clausura de la Setmana Europea de la Mobilitat, la qual s’ha traduït en set dies de xerrades, trobades amb sectors professionals i amb el públic en general, amb l’objectiu de donar a conèixer com es presenta el futur en el món de l’automoció.

Després d’uns dies amb activitats a diferents municipis de Menorca, aquesta Setmana Europea va finalitzar amb una caravana de set vehicles elèctrics recorrent l’Illa d’est a oest i de sud a nord.

Per a l’ocasió es va comptar amb personatges coneguts de diferents àmbits de la vida menorquina, com els esportistes Tisi Reynés i Sergi Llufriu, Biel Torres i Quim Salvans del Bàsquet Menorca, el cantant i músic Cris Juanico i José Tudurí (Dj Chicha), Deborah Hellyer i Carlos Coll del Cercle d’Economia, Bryce Lyons de Menorca Britannia o el prevere Joan Tutzó. També hi van participar integrants d’Alba, l’Associació de Dones amb Càncer de Mama, entre d’altres.

La ruta va començar as Castell i va passar per Maó, Sant Lluís, Binidalí i Sant Climent. Allà hi va haver relleu de conductors per continuar cap a Alaior, Fornells i es Migjorn Gran. El darrer tram del dia, ja el capvespre va dur la caravana ecològica fins a Son Martorellet, a Ferreries i a Ciutadella.





