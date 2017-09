Un quart de segle d’altura

La Colla de Geganters de Maó farà aquest dissabte una festa especial per celebrar els seus primers vint-i-cinc anys de trajectòria, la que començà arran de la participació dels gegants de la ciutat, en Tomeu i na Guida, que representaren Menorca en la II Trobada Internacional de Gegants, en la qual hi participaren 657 figures d’onze comunitats autònomes i deu països estrangers.

L’origen de la colla maonesa està vinculat a na Guida i en Tomeu, els dos primers gegants que arribaren, de lloguer, per a les festes de la Mare de Déu de Gràcia de 1934. I aquí es quedaren, un cop l’Ajuntament en decidí la seva adquisició, juntament amb sis cap-grossos per 1.035 pessetes.

Van ser moltes les persones que, durant molts anys, van ser portadors de les figures, però va arribar un punt que costava trobar relleu. Va ser així que, atesa la convidada per anar a Matadepera, l’Ajuntament va proposar que fos el grup de Pere Camps el que portés els gegants. I fou així que es formà un equip de deu geganters, amb Agustí i Dani Orfila, Lluís Camps, Javi Moll, en ‘Reca’, José Hernández, José Tur, Kiko Camps i Magda Fullana, qui actualment és la cap de colla.

Aquest va ser l’equip que es consolidaria com a Colla de Geganters de Maó, la qual ha anat evolucionant i creixent, acumulant projectes i vivències. És gràcies a molta gent que n’ha format i en segueix sent part en l’actualitat que, avui, el grup es manté ben viu, amb quaranta integrants, entre geganters i grallers, i fins a deu figures, en Pere i na Gràcia, en Miquelet es Salero, s’Àvia Corema, els tres reis mags i n’Illa, els quals completen la família iniciada per en Tomeu i na Guida.

Una situació que contrasta amb èpoques dures en què costava trobar portadors, i que demostra que la tradició gegantera gaudeix d’una bona salut i que compta amb una bona pedrera per la implicació de les noves generacions.

UN NOU VIATGE

Fent honor al seu origen lligat a un viatge, els dies 13, 14 i 15 d’octubre, la Colla de Geganters de Maó representarà les Illes Balears en el congrés internacional de gegants que se celebrarà a Reus. Serà un esdeveniment en el que s’hi espera un bon nombre de figures de diferents indrets del món.