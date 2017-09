De Cabra Salada a Cabracelada

ins ara era una petita platja poc coneguda que gaudeixen bàsicament els veïns de Fornells amb embarcació, atesa la dificultat que presenta el seu accés per terra, però l’apreciació que sobre el seu nom ha fet el Servei d’Assessorament Lingüístic (SAL) del Consell l’ha posada de relleu. Aquest passat divendres la pàgina de Facebook del SAL publicava un post en què explicava que la que sovint apareix escrita com Cabra Salada s’ha d’escriure realment com Cabracelada.

Per argumentar la seva postura recorre a l’obra d’un expert de referència en qüestions de toponímia, com és l’obra de Josep Mascaró Passarius, per indicar que aquesta expressió «sembla que podria venir en tost de sal, de celatum ‘amagada, oculta’».

Eva Florit, una de les dues tècniques responsables del SAL, explica a «Es Diari» que «per al comú de la gent és més coneguda la paraula ‘salada’ (de sal) que no ‘celada’ (amagada), així que és ben normal que la forma que ha prevalgut hagi estat amb salada».

A més, cal escriure-ho tot junt perquè el topònim no va precedit d’article, tal i com s’afegeix des del SAL.

El que sí que és segur es que el mot cabra d’aquesta expressió al·ludeix al mamífer amb banyes, perquè es normal veure’l per aquesta zona a la recerca de menjar i aigua.

La qüestió debatuda no ha passat desapercebuda i algunes persones amb lligams familiars amb Fornells expliquen que sempre han escoltat l’expressió Cabra Salada.