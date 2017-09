Posant en valor el patrimoni del port de Maó

El de Maó és un dels ports amb més història i, fins ara, conèixer els indrets més representatius del seu passat implicava fer visites independents als espais més destacats, com ara La Mola, l'Illa del Rei o, més recentment, el Llatzaret. Però açò podria passar també a la història, després de la prova pilot que es farà cada diumenge d'aquest octubre que ve, amb unes visites culturals per visitar, en una mateixa jornada, aquests tres recintes.

Els dies 1, 8, 22 i 29, de 9 a 18 hores, es farà un recorregut en barca. Els interessats podran incorporar-se a la ruta al port de Maó o a Calasfonts, per realitzar primer una visita a l'Illa del Rei. La següent aturada serà el Llatzaret, mentre que la ruta acabarà el capvespre amb un itinerari per La Mola, després d'haver dinat a port.



En la iniciativa, presentada aquest dilluns matí, hi participen els ajuntaments de Maó i Es Castell, el Consell, Autoritat Portuària, la Fundació Hospital Illa del Rei i el Consorci del Museu Militar de Menorca.

L'organització i venda d'entrades va a càrrec de Viatges Magon, al preu de 20 euros la general i de 10 euros per a joves i fillets d'entre 8 i 15 anys. L'aforament de cada visita està limitat a 39 persones, les que pot transportar l'embarcació que farà la travessia.