Menys collita, més qualitat

Aquest estiu ha estat excepcional per al cultiu del rem, ja que ha assolit la maduració òptima més prest de l’habitual i ha obligat a avançar l’inici de la verema. Un fet que s’ha rebut bé per part dels productors, que esperen que això es tradueixi en uns vins de millor qualitat.

Aquests dies el ritme de feina no s’atura a finques com Cugullonet Nou, a Sant Climent, on hi ha el Celler Solano, on produeixen els vins de Sa Forana.

Aquesta serà la darrera setmana d’una collita que va començar més prest, a mitjans d’agost. «Ara ja només queda per collir el Cabernet», explica Xavier Solano, un dels socis d’aquesta explotació d’unes dues hectàrees, en les quals es cultiven diferents varietats, Ull de Llebre, Merlot, Syrah, Chardonnay i Cabernet Sauvignon.

«Hi havia anys que collíem el Cabernet el mes d’octubre, i estem a mig setembre i ja quasi hem acabat», afegia ahir el viticultor, qui descriu els seus vins com frescos, especiats i amables, ideals per a l’estiu.

Producció petita

D’aquestes vinyes en van sortir l’any passat uns 11.000 litres de vi. «Va ser la nostra primera gran collita», després d’anys de treball. I és que els ceps «els vam plantar entre 2002 i 2004», i el negre, per exemple, «necessita uns deu anys perquè comenci a donar qualitat».

D’aquests cellers en surten tres productes diferenciats, dos vins negres (un criança i un jove) i un de blanc, sorgits tots d’uns terrenys «pedregosos, que aporten mineralitat i intensitat, perquè la pedra ajuda a mantenir la humitat de la terra i la vinya no passa tanta pena», assenyala Solano.

Aquesta producció de vi s’afegeix a la que es fa en el conjunt de l’Illa, on cada vegada hi ha més productors. «El vi de Menorca està molt bé i encara té capacitat de creixement». I té sortida comercial. «El turisme reclama productes locals, té interès i, com més bodegues hi hagi, millor, perquè serà més fàcil que abans, quan només n’hi havia una o dues». I és que, a més, assegura que entre els productors hi ha bona sintonia. «Ens donem consells i fins i tot ens deixem maquinària. I cada un fa els seus vins, amb les seves peculiaritats, i entre tots, oferim una gran varietat», que és el que cerca el client, per poder triar allò que més s’ajusti al seu gust.