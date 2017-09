Fer 100 km per un euro

La indústria automobilística està apostant pels vehicles no contaminants. Ho prova que contínuament estan presentant nous models amb l’objectiu que els consumidors es passin dels combustibles fòssils a l’energia elèctrica i que s’assoleixin les emissions zero. Una fita que té especial interès en una Reserva de Biosfera com Menorca, on, per les seves dimensions, és relativament més fàcil realitzar aquesta transformació.

Així ho entén el Consell, el qual, juntament amb l’Agència Reserva de Biosfera i Sorenoid, organitzen els actes de la Setmana Europea de la Mobilitat a Menorca, en col·laboració amb els vuit ajuntaments de l’Illa, les patronals PIME i CAEB i l’Associació d’Empreses de Transport de Menorca, així com diferents empreses i marques com Renault, BMW, Citroën, Nissan i Kia. I entre aquests actes, des d’aquest divendres i fins diumenge, una fira as Mercadal en la que es poden veure i provar diferents models de cotxe elèctric.

Avantatges

Sembla clar que el futur passa -o hauria de passar, per contribuir a desaccelerar el canvi climàtic- per un parc automobilístic basat en les energies netes (eliminant progressivament els combustibles fòssils) i la reducció dràstica de les emissions.

Les marques s’estan esforçant per solucionar els principals handicaps dels cotxes elèctrics, l’autonomia i els preus. Però, com comentaven ahir alguns dels particulars que visitaven la fira, «és qüestió d’un canvi de mentalitat» perquè, en realitat, tot i que el preu inicial pot ser més elevat que un cotxe de benzina o gasoil, prest arriba l’estalvi.

Els cotxes tenen una autonomia mitjana d’entre 250 i 300 quilòmetres, però ja estan sortint models que arriben als 500. Unes xifres que són assumibles a Menorca, on el 58 per cent dels desplaçaments són urbans, encara més, si es té en compte que quan actua el fre motor (com en les baixades) les bateries es carreguen i l’autonomia s’amplia. A més, aquests cotxes tenen un manteniment molt reduït (no tenen ni filtres, ni olis) i es calcula una despesa d’1 euro per cada cent quilòmetres. És a dir, que una càrrega completa pot suposar uns 4 euros, quantitat molt inferior al que costa omplir el dispòsit de carburant.

L’exposició inclou utilitaris i també vehicles industrials.







Tres dies de fira i activitats per promoure la mobilitat sostenible

La fira, que enceta la Setmana Europea, es va inaugurar aquest divendres as Mercadal, amb la vicepresidenta del Consell, Maite Salord, la directora insular de Reserva de Biosfera, Irene Estaún, el batle de la localitat, Francesc Ametller, i el responsable de Sorenoid, Koldo Crespo. Salord, que expressà «la voluntat clara d’anar cap a la mobilitat sostenible» a Menorca, agraí la col·laboració de les empreses participants en els actes previstos per aquests dies, i recordà l’acord amb el Govern i els ajuntaments per instal·lar més punts de càrrega i que la connexió sigui gratuïta per als usuaris durant dos anys, i l’establert amb Nissan per promoure la mobilitat sostenible.





El programa

Dissabte 16

A les 10 hores, inici de la fira (presentació de projectes, reptes, recàrrega...) i exposició i proves de conducció de vehicles elèctrics de 12 a 18 hores. I a les 20 hores, la ponència «Projecte Ecomotional Menorca i les noves oportunitats al sector de la mobilitat», al Centre de Convencions des Mercadal.

Diumenge 17

Inici de la fira (10 h) i exposició i proves de conducció de 12 a 18 hores. Clausura de la fira.

Dilluns 18

Jornada per a operadors del transport públic: de 12.30 a 14 h, al Club Nàutic de Ciutadella, presentació d’un autobús elèctric; la ponència «Empreses operadores de transport públic» i prova de conducció.

Dimarts 19

Jornada sobre mobilitat sostenible a la mar: d’11 a 14 h. al Centre de la Mar (Maó), presentació del projecte d’ampliació de la reserva de la biosfera a la mar; presentació de solucions d’embarcacions elèctriques per al transport de passatgers; i presentació de solucions de motors elèctrics forabord. A les 11 hores, conferència sobre el Pla Director Sectorial de Mobilitat de Balears, al Consell; i a les 20 h al Centre Bit d’Alaior, ponència «El mercat dels vehicles elèctrics i la mobilitat sostenible».

Dimecres 20

Jornada divulgativa escolar: d’11 a 14 hores, a l’IES Maria Àngels Cardona, xerrada i col·loqui amb els alumnes i presentació de vehicles elèctrics.

Dijous 21

Jornada d’empreses de transport: de 12 a 14 h. a Astrame (Maó), presentació de vehicles i solucions per al repartiment última milla; presentació de vehicles per al sector del taxi; i proves de conducció. I a les 20 h, la ponència «Transició cap a nous models de mobilitat a les ciutats», a l’Ajuntament des Castell.

Divendres 22

Ecoruta elèctrica pels pobles de l’Illa, amb sortida des Castell (9 hores) i arribada a Ciutadella (18 h), on es clausurarà la Setmana de la Mobilitat amb la música de Cris Juanico.