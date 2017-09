Més de cent fanals a Alaior

Els fanals van tornar arribar aquest dissabte puntuals a Alaior, recuperant una tradició com a mínim centenària al poble, com recull l’Arxiduc Lluís Salvador. Més d’un centenar de fillets i filletes van participar a la festa de sa Fanalera. Van començar preparant els seus fanals, amb algunes de les prop de 300 síndries, uns 200 quilos de pes, que Agro Menorca havia regalat a l’Ajuntament. El vent no deixava mantenir enceses les espelmes i alguns perquè el fanal es pugués veure il·luminat hi posaven el seu telèfon mòbil.

Acompanyats de la batucada Retró de Ferreries van començar la desfilada fins a la plaça Constitució, on van arribar a les 21.15 hores. Allà hi va actuar el grup Pinyeta Pinyol.

Enguany la festa de sa Fanalera ha celebrat la seva novena edició. És una forma molt divertida de preparar la tornada a l’escola i despedir les vacances d’estiu. Amb aquest objectiu, fins i tot el canvi de temps hi va col·laborar.