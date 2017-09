Fresca i incertesa per tancar Gràcia

El mal temps va alterar aquest dissabte l’agenda d’actes previstos a Maó, començant per la baixada al port dels gegants, i acabant pels focs artificials, que no es van poder llençar per superar el vent els 15 quilòmetres per hora permesos.

Alguns actes es van cancel·lar, com la sortida d’embarcacions de vela llatina que havien de fer una demostració davant l’estació marítima, i d’altres es van modificar, com la tradicional baixada al port, que es va fer encara que no amb els gegants, sinó amb els gegantons, en Pere, na Gràcia i en Miquelet es Salero. Va ser, precisament, per aquest vent que es féu més present a mesura que avançava el capvespre.

Els que no van faltar a la cita van ser els músics de la Banda Municipal de Maó, els quals, amb les seves notes, amenitzaren la davallada i els balls al llarg del port.

Tot i aquesta meteorologia tan inestable, no van ser poques les famílies que van presenciar la baixada al port, per tal que els petits de la casa gaudissin d’aquests moments, encara que fossin un poc més deslluïts de l’habitual.

Tampoc van faltar entre les activitats d’ahir una altra que també és habitual per a les festes de Gràcia, l’exhibició de les alumnes de l’escola BS Menorca Rítmica, que una estona abans de l’hora prevista ja es preparaven.

Amb música i sense focs

En relació als concerts en els set escenaris instal·lats en diferents punts del port, el regidor de Festes, Héctor Pons, explicava durant la baixada que, en principi, «es podran fer si no plou». I així va ser, la pluja va permetre que les actuacions anessin començant, després que els equips tècnics instal·lessin els equips de so i llum sota un cel amenaçador. Havien d’actuar Los Veteranos, Arrels de Menorca, Es Bastió de s’Illa, l’Orquestra Huracán, Ramon Saura i Arturo Bagur, Aires del Sur, Spanlish i el duo Keller, a més de l’espectacle infantil del grup Rovell d’Ou. Els espectacles es van avançar sobre l'horari previst i van haver d'acabar abans degut a la pluja que va fer acte de presència sobre les 23 hores.

Mentre, els focs van quedar suspesos, tant pel vent i la normativa, com per la mateixa recomanació dels bombers, que ho desaconsellaren per seguretat.