Cavallers a la carrera

Mentre el públic que omplia tot el Cós de Gràcia de cap a cap esperava que comencessin les corregudes, el servei de megafonia donava instruccions a la gent en tres idiomes. Recordava que aquest espectacle no és una competició sinó una demostració d’uns dels actes més antics de les festes de Maó.

S’advertia també a la gent que nohavia de posar en perill les carreres del cavalls i es feien unes quantes instruccions de seguretat tant per als espectadors com per als cavallers que prenien part a l’espectacle.

Aquests missatges es van anar repetint fins que per fi van sortir la primera parella de cavallers a córrer. El rellotge s’apropava a les vuit menys quart, quasi mitja hora més tard de l’hora anunciada en el programa de festes.

Després van anar sortint les diferent parelles de genets. Eren vint els cavallers que van prendre part en aquesta exhibició. Alguns corrien separats i altres ho feien abraçats.

Des de les finestres de les cases del Cós també es seguia l’espectacle, La major part del temps no passava res, però a la gran majoria dels presents no semblava que els hi importés.