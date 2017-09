Tornen els bots a sa Plaça

La gent de Maó i visitants ja esperaven a Sa Plaça per viure el jaleo del dia gran de Maó. Poc abans de la una del migdia, el caixer fadrí, Carlos Álvarez ha deixat la bandera a la corporació municipal.

Set minuts després de les 13 hores, el fabioler ha tornat entra a sa Plaça, i darrera ell tota la qualcada formada per 124 cavalls i ja han començat els bots dels cavalls, amb les notes del “Gato Montés” i altres cançons interpretades per la Banda de Música. Un per un dels cavallers han passat per davant les autoritats, per saludar.

La caixera batlessa, Conxa Juanola i la capellana, Llorenç Sales han estat els darrers en entrar en la plaça, i s’ha donat ara sí inici al jaleo. Ho han fet a les 13,23 hores, set minuts abans del previst. La Banda ha fet sonar la música del jaleo i la plaça ha esclatat, per viure les dues voltes de caragol i una tercera per entregar les canyes.

Igual que es va fer amb el jaelo del dissabte de Gràcia, per agilitzar el pas els cavallers també surten en tandes de cinc, en lloc de fer-ho de quatre amb quatre, com es fa habitualment.