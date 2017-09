Maó es prepara de nou per la festa

Maó ja està preparat per viure de nou la festa i celebrar el seu gran dia. I així ho ha fet saber ja de bon matí, devers les 7,30 hores, la banda de tambors i cornetes que ha fet la diana general per anunciar que aquest divendres es el dia de la Mare de Déu de Gràcia.

El fabioler ja ha anat a sa Plaça per demanar permís a la caixera batlessa per començar el replec. Tot seguit ha anat a cercar el caixer fadrí, Carlos Álvarez, i han tornat a l’Ajuntament, on se li ha fet entrega de la bandera de la ciutat, i ha començat el replec de caixers i cavallers pels carrers de Maó.

Després, els més petits, acompanyats dels seus pares, s’han anat concentrant a sa Plaça, on a les 9 hores ha començat la cercavila de gegants.